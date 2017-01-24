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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

24 Ocak 2017 08:25

1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'na katılacak, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Şefik Caferoviç ve Halklar Meclisi Başkanı Safet Softiç ile bir araya gelecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 24. yılı dolayısıyla Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'yu evinde ziyaret edecek, Uğur Mumcu Sokağı'nda düzenlenecek törene katılacak.

3- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak. 

4- Suriye kriziyle ilgili rejim ve muhalefet temsilcilerinin yanı sıra Türkiye, Rusya, İran, ABD ve BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın katılımıyla Kazakistan’da düzenlenen toplantının ikinci günü takip ediliyor.

5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “5G ve Ötesi Teknolojileri Konferansı”na katılacak.

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ocak ayı toplantısında faiz kararını açıklayacak. 

7- TÜİK, aralık ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

8- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Birleşik Krallık Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price ile bakanlıkta bir araya gelecek.

9 - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı harekatı izleniyor.

10- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 6. ve son hafta, 5 maçla başlayacak.

- Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Anagold 24 Erzincanspor'u konuk edecek.

11- Basketbol THY Avrupa Ligi 19. haftasında UNICS Kazan Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank-Maccabi FOX maçları oynanacak.

12- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Muratbey Uşak-ASVEL ve Kataja Basket-Pınar Karşıyaka karşılaşmaları yapılacak.

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