Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli tarafından resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Magufuli baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek. Türkiye ile Tanzanya arasında yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Magufuli basın toplantısı düzenleyecek.

- Tanzanya Cumhurbaşkanı Magufuli ile birlikte Türkiye-Tanzanya İş Forumu'na katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Magufuli ve eşi Janeth Magufuli'nin, kendisi ve eşi Emine Erdoğan onuruna vereceği resmi akşam yemeğine iştirak edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek.

3- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Green Park Otel'de, "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Lansman Toplantısı"na katılacak.

4- TÜİK, 2017 yılı ocak ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksini açıklayacak.

5- Yunanistan Yüksek Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin kararını açıklayacak.

6- Suriye kriziyle ilgili askeri muhalefet, Beşşar Esed rejimi, Türkiye, Rusya, İran ve ABD heyetlerinin katılımıyla Kazakistan’da düzenlenen toplantının ilk günü takip ediliyor.

7- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı izleniyor.

8- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

10- İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor.

- Vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için kulüp tesislerinde tören düzenlenecek. Cavcav'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da İlhan Cavcav'ın cenaze törenine katılacak.

11- Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Arena'da karşı karşıya gelecek.