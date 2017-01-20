Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım Ankara Fen Lisesi'nde, 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi karne dağıtım törenine katılacak.

2- Yarıyıl tatili başlıyor

- Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen yarıyıl tatiline çıkıyor.

3- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci tur görüşmelerine devam edilecek.

4- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

5- TOBB, ocak ayında kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.

6- ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, görevi Barack Obama’dan devralacak.

- Kongre binasının bahçesinde gerçekleştirilecek törende Trump, Yüksek Mahkeme Başyargıcı önünde yemin edecek.

- Devir teslim törenleri kapsamındaki programlarda, Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

7- Devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Yahya Jammeh'in görevini bırakmaması üzerine Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Ülkeleri'ne bağlı birliklerin ve Senegal ordusunun, Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için başlattığı askeri müdahale ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

8- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı harekatı takip ediliyor.

9-Irak'ın başkenti Bağdat ve güney illerinde reform talebiyle hükümet karşıtı gösteri düzenlenecek.

10- Basketbol THY Avrupa Ligi 18. haftasında Darüşşafaka Doğuş-UNICS Kazan maçı yapılacak.