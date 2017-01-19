Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek ve 35. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Grand Ankara Oteli'nde düzenlenecek İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısına iştirak edecek.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Milli Kütüphane Başkanlığında düzenlenecek "Çınaraltı Sohbetleri"ne katılacak.

3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Pendik Tersanesi'nde "İstanbul Fırkateyni İnşa Başlangıç Töreni"ne iştirak edecek.

4- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci tur görüşmelerine devam edilecek.

5- İsviçre'nin Davos kasabasında​ki Dünya Ekonomik Forumu devam edecek.

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "G20 Gündemi: Yeni Büyüme Yolu Planlaması" oturumunda konuşacak.

6- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Sigortaları Havuzu'nun 2017 uygulamaları konusunda basın toplantısı düzenleyecek.

7- TÜİK, aralık ayı bina inşaatı maliyet endeksini açıklayacak.

8- Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için geçen hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan uluslararası konferansın devamı niteliğindeki Mont Pelerin kasabasında 18 Ocak'ta başlayan görüşmeler garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Rum kesiminden uzmanların katılımıyla devam edecek.

9- El Fetih Hareketi'nin çağrısı üzerine, Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil ve Nablus kentlerinde, 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak Donald Trump'a Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaması çağrısının yapılacağı büyük gösteriler düzenlenecek.

10- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

11- Basketbol THY Avrupa Ligi 18. haftasında Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods, EA7 Emporio Armani Milan-Galatasaray Odeabank, Barcelona Lassa-Anadolu Efes maçları yapılacak.

12- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 5. hafta 4 maçla tamamlanacak.

- D Grubu'nda Beşiktaş, 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği ile evinde karşı karşıya gelecek.