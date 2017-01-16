Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Prof. Dr. Gürhan Fişek'in Maltepe Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri"ne ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

3- TÜİK, 2016 yılı ekim ayına ilişkin işgücü istatistikleri ile aynı yılın aralık ayına ait Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

4- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.



5- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.



6- Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta Osmanlıspor-Beşiktaş maçıyla tamamlanacak.



7- Voleybolda Kadınlar Kupa Voley final etabı yarı finallerinde VakıfBank-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe maçları yapılacak.