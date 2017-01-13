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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

13 Ocak 2017 08:19

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. 

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güncellenen Öğretim Programları bilgilendirme toplantısına katılacak.

3- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. 

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık, Bakanlıklar arası Siber Güvenlik İşbirliği Protokolü’nü imzalayacak.

5- TÜİK, kasım ayı sanayi ciro endeksini açıklayacak.

6- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı harekatı takip ediliyor.

7- Yeşilay tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması'nın sonuçları açıklanacak.

8- Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Bursaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. 

9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Galatasaray Odeabank-Zalgiris Kaunas ve Panathinaikos Superfoods-Anadolu Efes maçları oynanacak. 

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