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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

12 Ocak 2017 09:55

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ayrı ayrı kabul edecek, 34. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

3- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca Estergon Kalesi'nde düzenlenecek "Basın Özgürlüğü ve Sınırları" konulu programa iştirak edecek.

4- 9. Büyükelçiler Konferansı

- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, JW Marriott Hotel'de düzenlenen konferansa katılacak.

- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, konferansta konuşacak.

- Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing, büyükelçilere hitap edecek.

5- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. 

6- TÜİK, kasım ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini paylaşacak.

7- Cenevre'de Kıbrıs konusunda uluslararası konferans

- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın katılacağı Kıbrıs müzakereleri çerçevesindeki konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in başkanlığında İsviçre'de yapılacak.

8- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı harekatı takip ediliyor.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş-Boskonia ve Kızılyıldız MTS-Fenerbahçe maçları yapılacak. 

10- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda Galatasaray, deplasmanda İsviçre'nin VFM Franches takımıyla karşılaşacak. 

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