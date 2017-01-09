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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

09 Ocak 2017 08:40

1- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

2- TÜİK, kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıklayacak. 

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Marriott Otel'de düzenlenecek 9. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak. 

4- Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla, BM Cenevre Ofisi'nde başlayacak.

5- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

6- Osmanlı Devleti'nin 31'inci padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın vefat eden üçüncü kuşak torunu Osman Bayezid Osmanoğlu için New York'taki Eyüp Sultan Camisinde tören düzenlenecek.

7- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 12. haftanın son maçında İstanbul Üniversitesi ile Beşiktaş, Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu'nda karşılaşacak.

8- Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının Antalya'daki devre arası kamp çalışmaları izleniyor. 

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