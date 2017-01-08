Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı bir araya gelecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkez ve köy muhtarları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile toplantı yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.

4- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

5- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

7- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta erteleme maçında Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği, Mardan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

8- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta, Darüşşafaka Doğuş-Demir İnşaat Büyükçekmece, Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank, Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe, Muratbey Uşak-Gaziantep Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.