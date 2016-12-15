Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- TBMM'den.

- Genel Kurulda, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısı'nın maddeleri oylanacak.

- FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ile Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü dinleyecek.

2- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin İşgücü İstatistikleri ile 2015 yılına ilişkin Sosyal Koruma İstatistiklerini açıklayacak.



3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, IŞİD'le mücadeleye yönelik 14 ülkenin katılımıyla İngiltere'de düzenlenen toplantıya katılacak, İngiltere Savunma Bakanı Micheal Fallon ve ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ile ayrı ayrı görüşecek.



4- Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekâtı, Halep'in doğusundaki durum ile iç savaştaki diğer gelişmeler izleniyor.



5- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, yıl sonu zirvesi için Brüksel'de toplanarak AB-Türkiye mutabakatının uygulanması, güvenlik, AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması, Rusya, Suriye ve Brexit konularını ele alacak.



7- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Darüşşafaka Doğuş, Volkswagen Arena'da İspanya ekibi Real Madrid'i konuk edecek, Anadolu Efes ise deplasmanda Almanya temsilcisi Brose Bamberg ile karşılaşacak.



8- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fransa temsilcisi Saint-Raphael Var ile karşı karşıya gelecek.



9- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 2. hafta 4 maçla tamamlanacak.



- C Grubu'nda Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe ve Gençlerbirliği-Menemen Belediyespor, G Grubu Bursaspor-Ümraniyespor, H Grubu'nda da Gümüşhanespor-Kızılcabölükspor karşı karşılaşacak.