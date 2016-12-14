Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyeti kabul edecek, 32. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Octavian Calmic’i kabul edecek.

2- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile terör saldırılarını ele almak üzere Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.

- Yıldırım, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne taziye ziyaretinde bulunacak, saldırının gerçekleştiği Beşiktaş Şehitler Tepesi'ne karanfil bırakacak, Taksim Acıbadem ve Çapa Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavi gören yaralıları ziyaret edecek.



4- TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın 2017 yılı bütçeleri görüşülecek.



5- TÜİK, ekim ayı dış ticaret endeksleri ile kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.



6- Türkiye'nin arabuluculuğunda, Suriye'nin Halep ilinde muhalifler ile Rusya öncülüğündeki rejim güçleri arasında sağlanan mutabakatın ardından ateşkes süreci ve sivilleri tahliye hazırlıkları izleniyor.



7- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



8- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 2. haftaya 7 maçla devam edilecek.

- Anagold 24 Erzincanspor-Galatasaray, Atiker Konyaspor-Trabzonspor, Beşiktaş-Kayserispor karşı karşıya gelecek.