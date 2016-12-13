Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu takdim edecek Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Julian Luis Tettamanti ile Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek'i ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek'i kabul edecek, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hasar gören Şeref Holü'ndeki avizelerin, teslim törenine katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Amiri Levent Bayraktar'ın babası İbrahim Bedii Bayraktar için Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine katılacak, Yenimahalle Belediyesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelecek.

4-TBMM Genel Kurulu'nda Ekonomi Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2017 yılı bütçeleri görüşülecek.



5- TÜİK, ekim ayı sanayi ciro endeksi, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak.



6- Hazine 2 ve 9 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.



7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



8- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs'ta devam eden müzakereler kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.



9- Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekâtı, Halep'e ile iç savaşa ilişkin diğer gelişmeler izleniyor.



10- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



11- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 2. hafta, 5 maçla başlayacak.



12- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit-Fraport Skyliners ve Pınar Karşıyaka-Umana Reyer maçları yapılacak.