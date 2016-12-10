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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

10 Aralık 2016 10:07

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliğine, Esenyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 111 projenin toplu açılış törenine ve Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek Necip Fazıl Kısakürek ödül törenine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen ile bir araya gelecek.

- Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Necip Fazıl Kısakürek Ödülü törenine katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan Yeniçağ gazetesine destek ziyaretinde bulunacak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yaşam Kampüsü ve Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezinin açılış programında yer alacak.

4- TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurumların 2017 yılı bütçeleri görüşülecek.

5- TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çağlayan Adalet Sarayı, Çengelköy Polis Merkezi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne çalışma ziyareti gerçekleştirecek, bazı gaziler ve aileleriyle görüşecek.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Fikirdaş Ülkeler Bakanları Toplantısı'na katılacak.

7- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8- Suriye'de Halep'te yaşanan gelişmeler izleniyor.

9- Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir ve Beşiktaş-Bursaspor maçları yapılacak.

10- Anayasa değişikliğine ilişkin gelişmeler takipedilecek.

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