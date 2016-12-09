Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

- Vefat eden eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin için TBMM'de tören düzenlenecek. Sezgin'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Devlet Mezarlığı'nda defnedilecek.

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sezgin için Mecliste düzenlenecek törene katılacak.

2- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, vefat eden eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin için TBMM'de düzenlenecek törene katılacak.

- Yıldırım, Zonguldak Valiliğini ziyaret edecek, Filyos Limanı temel atma ve yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış törenine katılacak, partisinin Zonguldak il başkanlığını ziyaret edecek.

3- TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının 2017 yılı bütçeleri görüşülecek.



4- TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyeleri, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne çalışma ziyaretinde bulunacak.



5- TÜİK, kasım ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

6- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Suriye'de devam eden FIrat Kalkanı harekâtı, Halep ve ülke içindeki diğer gelişmeler izleniyor.



8- Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi Trabzonspor-Adanaspor maçıyla başlayacak.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Barcelona Lassa'yı konuk edecek. Galatasaray Odeabank deplasmanda Panathinaikos Superfoods, Darüşşafaka Doğuş ise Baskonia ile karşı karşıya gelecek.