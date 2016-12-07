Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 31. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak ve Irak Türkmen heyetini kabul edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Saraylara bağlı Klasik Türk Sanatları Eğitim Merkezi'nin usta öğretici ve uzman öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Klasik Türk Sanatları Sergisi"nin açılışına katılacak.

3- Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

4- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

5- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Uluslararası İslam Sanatları Yarışması Ödül Töreni", "Sevgi ve Kardeşlik Yürüyüşü" ve sema programına katılacak.

6- TBMM Genel Kurulunda, Türki̇ye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu 2017 yılı bütçeleri görüşülecek.

7- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine Müsteşarlığı ve Kredi Garanti Fonu arasında imzalanacak olan Hazine Destekli Kefaletlere İlişkin Protokol imza törenine katılacak.

8- TÜİK, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri ve nisan-haziran dönemi gençlerin işgücü piyasasına geçişi araştırma sonuçlarını açıklayacak.

9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak ve AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüşecek.

10- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecek.

11- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

12- Suriye'de doğu Halep ve Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin gelişmeler izleniyor.

13- Yemen'deki iç savaş ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

14- UEFA Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında 6. ve son hafta maçları yapılacak.

15- Fenerbahçe-Feyenoord UEFA Avrupa Ligi maçına doğru.

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Feyenoord Stadı'nda basın toplantısına katılacak.

- Sarı-lacivertliler, son çalışmasını yapacak.

16- Osmanlıspor-Zürih UEFA Avrupa Ligi'ne doğru.

- Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Osmanlı Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Başkent ekibi son çalışmasını gerçekleştirecek.

- Zürih Teknik Direktörü Uli Forte, basın toplantısına katılacak.

- İsviçre ekibi, Osmanlı Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

17- Atiker Konyaspor-Gent UEFA Avrupa Ligi maçına doğru.

- Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Konya ekibi, Kayacık Tesisleri'nde son çalışmasını yapacak.

- Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck basın toplantısına katılacak.

- Belçika takımı son antrenmanını maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirecek.