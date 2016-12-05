Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu takdim edecek, Brezilya Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, Benin Büyükelçisi Gomina İbrahim İssiradjou ve İsrail Büyükelçisi Eitan Na’eh’i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

- Göktürk 1 Uydusu Faaliyete Alma Töreni'ne katılacak Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Francisco Gonzalez ile Leonardo/Finmeccanica şirketinin Ceo'su Mauro Moretti ile ayrı ayrı görüşecek.

2- TBMM Genel Kurulunda, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri başlayacak.

3- Meclis tören salonunda, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ortaklığında, "Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmelerinin 82.Yıl Dönümü Etkinliği" düzenlenecek.

4- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Göktürk 1 Uydu Fırlatma Töreni'ne katılacak.

5- TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

6- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi 35’inci toplantısında açılış konuşması yapacak.

7- İsrail'de ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısı, bir önceki oturumda ertelenmesinin ardından Knesset'te yeniden oylamaya sunulacak.

8- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

9- Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekâtı ve Halep'te yaşanan gelişmeler izleniyor.

10- Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesi, Kayserispor-Trabzonspor ve Bursaspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.

11- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile yapacakları maç öncesinde Kiev Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Beşiktaş, son antrenmanını da statta yapacak.