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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

02 Aralık 2016 08:59

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa yolunda otomobil galerilerinin bulunduğu OTONOMİ ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi’nin açılış törenlerine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek KOBİ'ler İçin Nefes Kredisi Lansmanı'na iştirak edecek.

- Yıldırım, Esenboğa yolunda otomobil galerilerinin bulunduğu OTONOMİ'nin açılışına ve Çankaya Köşkü'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak.

3- TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyeleri Türksat AŞ Genel Müdürlüğü'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. 

4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyaretinde bulunduğu Lübnan'da, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından ayrı ayrı kabul edilecek. 

- Çavuşoğlu, geçici Başbakan Temmam Selam, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad Hariri ve Lübnanlı mevkidaşı Cibran Basil ile bir araya gelecek.

5- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Fırat Kalkanı harekâtına ve Halep'te yaşanan gelişmeler izleniyor.

7- Yemen'deki iç savaş ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

8- Darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Darüşşafaka Doğuş-Olympiakos ve Boskonia-Galatasaray Odeabank maçları oynanacak.

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