Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa yolunda otomobil galerilerinin bulunduğu OTONOMİ ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi’nin açılış törenlerine katılacak.
2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek KOBİ'ler İçin Nefes Kredisi Lansmanı'na iştirak edecek.
- Yıldırım, Esenboğa yolunda otomobil galerilerinin bulunduğu OTONOMİ'nin açılışına ve Çankaya Köşkü'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak.
3- TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyeleri Türksat AŞ Genel Müdürlüğü'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyaretinde bulunduğu Lübnan'da, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.
- Çavuşoğlu, geçici Başbakan Temmam Selam, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad Hariri ve Lübnanlı mevkidaşı Cibran Basil ile bir araya gelecek.
5- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
6- Fırat Kalkanı harekâtına ve Halep'te yaşanan gelişmeler izleniyor.
7- Yemen'deki iç savaş ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.
8- Darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.
9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Darüşşafaka Doğuş-Olympiakos ve Boskonia-Galatasaray Odeabank maçları oynanacak.