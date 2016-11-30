Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

2- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantılarına katılacak.

3- Adana'nın Aladağ ilçesinde bir özel öğrenci yurdunda çıkan yangına ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

5- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na ve Suudi Arabistan İş Konseyi Toplantısı'na katılacak.

6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün karla mücadele ve yol bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan yeni araç parkında incelemelerde bulunacak.

7- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın yanı sıra Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos ve Güvenlik Birliğinden Sorumlu üyesi Julian King ile görüşecek.

8- İsrail'de ezanın hoparlörlerden okunmasını yasaklayan yasa tasarısı İsrail parlamentosu Knesset'te oylamaya sunulacak.

9- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Fırat Kalkanı harekâtı ve Halep'te yaşanan gelişmeler izleniyor.

11- Yemen'deki iç savaş ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

12- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.

13- Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta, oynanacak 6 karşılaşmayla devam edecek.

- Galatasaray, Elazığspor'u, Fenerbahçe de Gençlerbirliği'ni konuk edecek.