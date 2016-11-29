Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Wow Otel'de "Parlamentolar arası Kudüs Platformu Kudüs ve Süreci̇n Problemleri̇ Sempozyumu"na ve Four Seasons Bosphorus Otel'de "Küresel Gelecek: İnsan Odaklı, Akıllı Ekonomi Temalı 7. Boğaziçi Zirvesi"ne katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM grup toplantısında konuşacak, Parlamentolar arası Kudüs Platformu Kudüs ve Sürecin Problemleri Sempozyumu vesilesiyle İstanbul Wow Otel'de veri̇len akşam yemeğine iştirak edecek.

3- CHP, MHP TBMM grupları toplanacak.

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

- Dışişleri Komisyonunda, Türkiye ile Rusya arasında cezai konularda karşılıklı adli yardımlaşma ve suçluların iadesi anlaşması ile Türk Akım Gaz Boru Hattı projesine ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları ele alınacak.

5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü'de Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Uluslararası Fuarı ve Türk Keneşi Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanları 1. Toplantısı'na katılacak.

- Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek Arslan, İletişim ve İleri Teknoloji Bakanı Ramin Guluzade ve Azerbaycan Demiryolları İdaresi Başkanı Cavid Gurbanov ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

6- TÜİK, geçen yıla ait çevresel istihdam, gelir ve harcama istatistiklerini paylaşacak.

7- Başbakan Yardımcı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 Tunus'a Destek ve Yatırım Konferansı'nın başkent Tunus'taki açılışına katılacak.

8 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye-AB Sivil Toplum Buluşmaları çerçevesinde Türk medya mensupları, akademisyenler, iş adamları ve Belçikalı muhataplarıyla bir araya gelecek.

9- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Suriye'deki Fırat Kalkanı harekâtı ve Halep'te yaşanan gelişmeler izleniyor.

11- Yemen'deki iç savaş ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

12- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta 5 maçla başlayacak.

- Beşiktaş, deplasmanda 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak.