Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübünün ev sahipliğinde "15 Temmuz ve Parlamenter Sistem" başlıklı konferans verecek.

2- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İngiltere'de, düşünce kuruluşu Chatham House'da "Türk İç ve Dış Politikasındaki Yeni Gelişmeler" başlıklı konuşma yapacak, İngiltere Başbakanının Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark Lyall ve Türk derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

3- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Rize'de, "4. Ulusal Taşkın Koruma Sempozyumu Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

- Eroğlu ayrıca Gümüşhane'de DSİ tesislerinin toplu temel atma ve açılış merasimi ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım törenine katılacak, Valiliği, Belediyeyi ve AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, koordinasyon toplantısına iştirak edecek.

4- TBMM'den.

- Genel Kurulda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Maliye Bakanlığının bütçesi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Kesinhesap Kanunu tasarılarının maddeleri görüşülecek.

5- TÜİK, temmuz-eylül dönemi sanayi işgücü girdi endeksleri, ticaret ve hizmet endeksleri ile bu yıla ilişkin küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistiklerini açıklayacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de temaslarda bulunacak. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek Çavuşoğlu, ardından Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ile birlikte çalışma toplantısı yapacak.

7- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8- Suriye iç savaşına ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- Yemen'deki iç savaş ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

10- Darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.

11- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Odeabank-Barcelona Lassa, Panathinaikos Superfoods-Darüşşafaka Doğuş karşılaşmaları oynanacak.

12- Spor Toto Süper Lig'in 12. haftası, Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor, Galatasaray-Bursaspor maçlarıyla başlayacak.