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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

24 Kasım 2016 08:29

1- 24 Kasım Öğretmenler Günü

- Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Yılmaz ve beraberindeki öğretmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edilecek.

- TBMM Başkanlık makamındaki kabulün ardından Bakan Yılmaz, öğretmenleri kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalya Elite Lara Otel'de düzenlenen TÜROFED Genel Kurulunda konuşacak, sanayicilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek. 

- Kılıçdaroğlu, Antalya iş dünyası, meslek odaları ve STK'larla buluşma programına ve ANSİAD Akdeniz toplantılarına katılacak.

3 - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İngiltere'de, İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nın lideri David Lidington ile görüşecek.

4- TBMM'den.

- Genel Kurulda, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'da değişiklik yapan tasarı görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 Yılı Bütçeleri görüşülecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Serbest Bölgeler Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

- FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, eski Jandarma İstihbarat Başkanı emekli Tümgeneral İbrahim Aydın ile Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ı dinleyecek.

- KİT Komisyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2013-2014 yılı hesapları görüşülecek.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, kasım ayı toplantısında faiz kararını açıklayacak. 

6- Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin belli bir süre dondurulmasını tavsiye eden karar tasarısı Avrupa Parlamentosu'nda oylanacak.

7- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8- Suriye iç savaşına ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- Yemen'deki iç savaş ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

10- Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında birinci dönem merkezi ortak sınavlarının ikinci gün oturumları gerçekleştirilecek. 

11- UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları oynanacak.

- A Grubu'nda Fenerbahçe-Zorya, H Grubu'nda Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor, L Grubu'nda ise Steaua Bükreş-Osmanlıspor maçları yapılacak.

12- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes-Kızılyıldız MTS, EA7 Emporio Armani Milan-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

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