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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

23 Kasım 2016 09:25

1- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konut'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek.

- Yıldırım, partisinin genel merkezinde düzenlenecek MKYK toplantısına katılacak.

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

3- Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında birinci dönem merkezi ortak sınavlarının ilk gün oturumları gerçekleştirilecek. 

4- TBMM'den.

- Genel Kurulda, Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapan yasa tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2017 Yılı Bütçesi görüşülecek.

- Adalet Komisyonunda, erken yaşta evliliklerle ilgili düzenleme ele alınacak.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Serbest Bölgelerle ilgili Yasa Tasarısı'nı görüşecek.

- KİT Komisyonu, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünün 2013-2014 yılı hesaplarını inceleyecek.

- FETÖ Darbesini Araştırma Komisyonu, 15 Temmuz gazilerini dinleyecek.

5- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Suriye iç savaşına ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- Yemen'deki iç savaş ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

8- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, 4 grupta yapılacak 8 maçla tamamlanacak. 

- B Grubu'nda Beşiktaş, Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek. 

9- 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, Romanya ile Ankara'da karşı karşıya gelecek. 

10- Fenerbahçe-Zorya maçına doğru

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ve Zorya Teknik Direktörü Yuriy Vernydub, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Zorya, son çalışmasını Ülker Stadı'nda gerçekleştirecek.

- Fenerbahçe, Zorya maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

11- Steaua Bükreş-Osmanlıspor maçına doğru

- Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Ulusal Arena'da basın toplantısı yapacak.

- Başkent ekibi, hazırlıklarını tamamlayacak.

12- Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor maçına doğru

- Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Lviv Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

- Atiker Konyaspor, son çalışmasını Lviv Arena'da yapacak.

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