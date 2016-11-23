Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konut'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek.
- Yıldırım, partisinin genel merkezinde düzenlenecek MKYK toplantısına katılacak.
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
3- Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında birinci dönem merkezi ortak sınavlarının ilk gün oturumları gerçekleştirilecek.
4- TBMM'den.
- Genel Kurulda, Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapan yasa tasarısının görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2017 Yılı Bütçesi görüşülecek.
- Adalet Komisyonunda, erken yaşta evliliklerle ilgili düzenleme ele alınacak.
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Serbest Bölgelerle ilgili Yasa Tasarısı'nı görüşecek.
- KİT Komisyonu, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünün 2013-2014 yılı hesaplarını inceleyecek.
- FETÖ Darbesini Araştırma Komisyonu, 15 Temmuz gazilerini dinleyecek.
5- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
6- Suriye iç savaşına ilişkin gelişmeler izleniyor.
7- Yemen'deki iç savaş ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.
8- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, 4 grupta yapılacak 8 maçla tamamlanacak.
- B Grubu'nda Beşiktaş, Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek.
9- 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, Romanya ile Ankara'da karşı karşıya gelecek.
10- Fenerbahçe-Zorya maçına doğru
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ve Zorya Teknik Direktörü Yuriy Vernydub, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
- Zorya, son çalışmasını Ülker Stadı'nda gerçekleştirecek.
- Fenerbahçe, Zorya maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
11- Steaua Bükreş-Osmanlıspor maçına doğru
- Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Ulusal Arena'da basın toplantısı yapacak.
- Başkent ekibi, hazırlıklarını tamamlayacak.
12- Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor maçına doğru
- Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Lviv Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.
- Atiker Konyaspor, son çalışmasını Lviv Arena'da yapacak.