Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında konuşacak. HDP'nin grup toplantısı da Meclis'te düzenlenecek.

- Çankaya Köşkü'nde Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Dr. Frank Walter Steinmeier'i kabul edecek.

- Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisince, Grand Tarabya Otel'de düzenlenecek İhracat Zirvesi'ne katılacak.

2- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AFAD tarafından Musul'a gönderilecek 108 yardım tırının, Gaziantep Serbest Bölgesi'nde düzenlenecek uğurlama törenine katılacak.

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Florida Üniversitesi işbirliğinde Bilkent Otel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "1. Uluslararası Kadın Kongresi"ne katılacak.

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Kamu Başdenetçisi seçimi yapılacak ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler başlayacak.

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2017 yılı bütçesi görüşülecek.

5- TÜİK, ağustos ayı işgücü istatistiklerini açıklayacak.

6- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, KKTC'nin 33. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına iştirak edecek.

- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek Türkeş ve Kasırga, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile ayrı ayrı görüşecek.

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlıkta Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

8- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

9- Suriye iç savaşına ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

11- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes-Unics Kazan ve Maccabi Fox-Fenerbahçe maçları oynanacak.