Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan İnsan Hazineleri "Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödül törenine katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Wang Yang'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Bilirkişilik Kanunu Tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay ile Başbakanlık ve bağlı kurumların bütçeleri ele alınacak.

- Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u dinleyecek, Komisyona Başbakanlıkça hazırlanan brifing verilecek.

5- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Hindistan'da, Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Asya Bakanlar Konferansı açılışına iştirak edecek ve konferansın bakanlar oturumunda konuşacak.

6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Üniversitesi'nde "Davos Dünya İletişim Forumu İstanbul"a katılacak.

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de mevkidaşı Didier Burkhalter ile bir araya gelecek ve İsviçre Türk Toplumu temsilcileriyle görüşecek.

8- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Yunanistan'da, AB'den sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Nikos Ksidakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile görüşecek.

9- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Muhaliflerin Halep kent merkezinin doğusundaki rejim kuşatmasını kırma operasyonu ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu'nun operasyonlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

11- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

12- Darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.

13- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 4. hafta maçları yapılacak.

- A Grubu'nda Fenerbahçe evinde İngiltere'nin Manchester United, H Grubu'nda Atiker Konyaspor deplasmanda Portekiz'in Braga, L Grubu'nda Osmanlıspor da rakip sahada İspanya'nın Villarreal takımıyla karşı karşıya gelecek.

14- Basketbol THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında Galatasaray Odeabank, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.