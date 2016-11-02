Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde yapılacak MYK toplantısına başkanlık edecek.

- Yıldırım, İstanbul Hilton Kongre ve Fuar Salonu'nda düzenlenecek Türkiye-Afrika Ekonomi İş Forumu gala yemeğine katılacak.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlığın ev sahipliğinde Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 6. Bakanlar Konferansı'nın açılış oturumuna iştirak edecek.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tokat ve Amasya'da valilikleri, belediyeleri, AKP il başkanlıklarını ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış törenine katılacak.

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Bilirkişi Kanunu Tasarısı görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarının Geneli ile Sayıştay Tezkereleri üzerinde görüşmeler başlayacak.

- Adalet Komisyonunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alınacak.

- Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar ve eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'yi dinleyecek.

5- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Yunanistan'da, Batı Trakya Türk azınlığı mensubu milletvekilleri, Gümülcine ve İskeçe seçilmiş müftüleri ve Atina'daki Türkiye kökenli Rum azınlığın temsilcilerini kabul edecek.

6- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Muhaliflerin Halep kent merkezinin doğusundaki rejim kuşatmasını kırma operasyonu ve Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun Mare-Cerablus hattındaki operasyonlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

9- Darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.