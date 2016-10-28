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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

28 Ekim 2016 09:06

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Paivi Kairamo ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha’nın güven mektuplarını kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda düzenlenecek Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak.

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. 

4- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AFAD'da ajans, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelecek. 

5 - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı'nın "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" fotoğraf sergisinin açılışına ve Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılacak, Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi'ni ziyaret ederek Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi temsilcilerini kabul edecek.

6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu valilik koordinasyon toplantısına, Ortahisar'da Eko Park temel atma töreni ve müze açılışına ve Erdoğdu Lisesi'nde düzenlenecek 15 Temmuz şehitleri anma programına katılacak.

7- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi ve TİKA yetkilileri ile Arnavutluk'ta bir araya gelecek, hastane ve sağlık tesislerinde incelemelerde bulunacak.

8- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İnovasyon Haftası programına katılacak. Özlü ve Zeybekci, daha sonra Denizli'ye geçerek Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısına iştirak edecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, iş adamları ve STK başkanları ile istişare toplantısı yapacak.

9- Irak'ta IŞİD'in kontrolündeki Musul'u kurtarma operasyonu takip ediliyor. 

10- Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde Özgür Suriye Ordusu'nun Halep'in kuzeyindeki operasyonları ve Suriye savaşına ilişkin gelişmeler izleniyor.

11- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. 

12- Darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

13- Basketbol THY Avrupa Ligi 4. haftasında iki Türk takımı Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.

14- Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın ilk maçında Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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