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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

27 Ekim 2016 09:03

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde Gazi ve Şehit Yakınları Atama Töreni'ne katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektuplarını sunacak Letonya Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, Danimarka Büyükelçisi Svend Olling ve Norveç Büyükelçisi Vegard Ellefsen'i ayrı ayrı kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Polonya Ulusal Meclis Başkanı Marek Kuchcinski, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Polonya Meclis Başkanı Marek Kuchcinski ile görüşecek.

3- Türkiye Yatırım Danışma Konseyi Dokuzuncu Toplantısı

- Başbakan Binali Yıldırım, toplantıya katılacak. 

- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, toplantı öncesinde üyelerle kahvaltıda bir araya gelecek.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Valiliği, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünü, Büyükşehir Belediyesini ve AKP İl Başkanlığını ziyaret edecek; Atatürk Üniversitesinin akademik yıl açılış programına, Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi açılışına ve AKP Siyaset Akademisi dersine katılacak.

5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'de Arıtma Çamuru Yönetimi Eylem Planının Hazırlanması Projesi" açılış toplantısına iştirak edecek.

6- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Valiliği, Belediyeyi ve AKP İl Başkanlığını ziyaret edecek; Karabük Merkez Spor Salonu ve Gençlik Merkezi açılış törenine, Karabük Üniversitesinde gençlerle söyleşi programına katılacak.

7- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Belçika'da, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına iştirak edecek.

8- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde, İstanbul AKP Gençlik Kolları'nca düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma" programına katılacak.

9- TBMM'den

- Genel Kurulda Bilirkişilik Yasa Tasarısı görüşülecek.

- 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ve Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun'u dinleyecek.

10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya'da mevkidaşı Jürgen Ligi ile görüşecek ve Başbakan Taavi Roivas tarafından kabul edilecek.

11- Irak güçlerinin, IŞİD'in kontrolündeki Musul'u kurtarma operasyonu takip ediliyor.

12- Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde Özgür Suriye Ordusu'nun ilerleyişi ve Suriye savaşına ilişkin gelişmeler izleniyor.

13- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

14- Darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

 

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