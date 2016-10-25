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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

25 Ekim 2016 09:29

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile öğle yemeğinde bir araya gelecek.

2- TBMM'den

- Genel Kurul'da Ankara'nın Kazan ilçesinin adının "Kahramankazan" olarak değiştirilmesi ve 15 Temmuz'un, "Demokrasi ve Özgürlükler Günü" olarak resmi tatil ilan edilmesine dair kanun teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısını sunacak.

- 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ile gazeteci Nedim Şener'i dinleyecek.

3- IŞİD karşıtı koalisyonda yer alan 12 ülkenin savunma bakanları bir araya gelecek.

4- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

5- Suriye’deki iç savaşa ve Fıtat Kalkanı harekâtına ilişkin gelişmeler izleniyor. 

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

7- Darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

8- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. turu 9 maçla başlayacak.

- Galatasaray, Türk Telekom Arena'da, Spor Toto 3. Lig ekibi Dersimspor ile karşılaşacak. 

9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Unics Kazan-Darüşşafaka Doğuş, Anadolu Efes-CSKA Moskova maçları yapılacak.

 

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