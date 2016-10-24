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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

24 Ekim 2016 09:23

1- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki akşam yemeğinde bir araya gelecek.

- Abbas TBMM'de, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Çankaya Köşkü'nde de Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fransa Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Jean-Marc Ayrault'u kabul edecek.

- TBMM Başkanı Kahraman'ın Meclis'te, Başbakan Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'nde kabul edeceği Fransız bakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'de görüşecek.

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Eğitimden Üretime Sektörle İşbirliğine" konulu 2. Eğitim Kongresi'ne katılacak.

4- TÜİK, eylül ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Jean-Marc Ayrault ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu’nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

6- IŞİD elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

8- Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı harekatına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

9- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. 

10- Darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

11- Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın son maçında Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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