Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ı kabul edecek.

- Yıldırım partisinin Afyonkarahisar il başkanlığını, Valilik, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek.

2- ABD Savunma Bakanı Ashton Carter Ankara'da.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Carter'ı kabul edecek.

- Carter, TBMM'yi ziyaret ederek, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Meclisin hasar gören kısımlarını gezecek.

3- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara'daki büyükelçilerin eşleri onuruna kahvaltı verecek.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Burdur'da valiliği, belediyeyi ve AKP il başkanlığını ziyaret edecek, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine katılacak.

5- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Maltepe sahili miting alanında yapılan 9. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri programına katılacak.

6- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara YHT Garı'nda incelemelerde bulunacak.

7- TÜİK, ekim ayı tüketici güven endeksi ve üçüncü çeyrek bina inşaat maliyeti endeksini açıklayacak.

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan'da mevkidaşı Sirodjidin Aslov ile görüşecek, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edilecek ve ardından basın açıklaması yapacak.

9- Musul operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- Suriye’deki iş savaşa ve devam eden Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

12- Darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

13- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 2. haftası 4 maçla tamamlanacak.

- Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS, Fenerbahçe ise deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla karşı karşıya gelecek.