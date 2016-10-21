Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ı kabul edecek.
- Yıldırım partisinin Afyonkarahisar il başkanlığını, Valilik, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek.
2- ABD Savunma Bakanı Ashton Carter Ankara'da.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Carter'ı kabul edecek.
- Carter, TBMM'yi ziyaret ederek, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Meclisin hasar gören kısımlarını gezecek.
3- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara'daki büyükelçilerin eşleri onuruna kahvaltı verecek.
4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Burdur'da valiliği, belediyeyi ve AKP il başkanlığını ziyaret edecek, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine katılacak.
5- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Maltepe sahili miting alanında yapılan 9. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri programına katılacak.
6- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara YHT Garı'nda incelemelerde bulunacak.
7- TÜİK, ekim ayı tüketici güven endeksi ve üçüncü çeyrek bina inşaat maliyeti endeksini açıklayacak.
8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan'da mevkidaşı Sirodjidin Aslov ile görüşecek, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edilecek ve ardından basın açıklaması yapacak.
9- Musul operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
10- Suriye’deki iş savaşa ve devam eden Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
11- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
12- Darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.
13- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 2. haftası 4 maçla tamamlanacak.
- Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS, Fenerbahçe ise deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla karşı karşıya gelecek.