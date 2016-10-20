Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İzmir ve Kocaeli Şehir Hastaneleri Proje Finansman Töreni'ne katılacak, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakanı Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Antalyalı basın mensuplarıyla Akra Barut Hotel'de kahvaltılı toplantıda bir araya gelecek.

5- TBMM'den.

- Darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, gazeteci yazar Fehmi Koru ve akademisyen Doç. Dr. Yavuz Çobanoğlu'nu dinleyecek.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Erlan İdrisov ile görüşecek.

7- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8- Fransa'da, Türkiye'nin de temsil edileceği, Musul konulu uluslararası toplantı yapılacak.

9- AB Konseyi; Rusya'yla ilişkiler, Suriye, sığınmacı krizi, Kanada ile ticaret anlaşması ve Brexit konularının görüşülmesi için AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla toplanacak.

10- İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarda bulunacak.

11- Suriye'de devam eden FIrat Kalkanı harekâtına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

12- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

13- Darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

14- UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 12 grupta 24 maç yapılacak.

- H Grubu'nda Atiker Konyaspor-Braga, L Grubu'nda Osmanlıspor-Villarreal, A Grubu'nda da Manchester United-Fenerbahçe maçları oynanacak.

15- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 2. haftası, yapılacak 4 maçla başlayacak.

- Darüşşafaka Doğuş, sahasında İtalya'nın EA7 Olimpia Milano, Anadolu Efes ise deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.