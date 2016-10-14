Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenecek Dokuz Eylül Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak.

- Yıldırım, Başbakanlık İzmir Ofisi'nde İZVAK ve profesyonel futbol kulüp temsilcileri ile Anadolu Otizm Vakfı heyetini ayrı ayrı kabul edecek.

- Ödemiş Belediyesi Konferans Merkezi'nde Milli Tarım Projesi Lansmanı ve Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'ne katılacak Yıldırım, Ödemiş Meydanı'nda düzenlenecek İzmir'de yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış törenine de iştirak edecek.

2- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çanakkale Onsekiz Mart ile Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerinin akademik yıl açılış törenlerine katılacak, AKP Bandırma teşkilatını ziyaret ederek vatandaşlara parti binası önünde aşure ikramında bulunacak.

3- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, WAIPA Dünya Yatırım Konferansı’nın açılışına iştirak edecek.

4- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ziyaretlerde bulunacak, AKP Siyaset Akademisi programına katılacak, iş adamı ve sanayicilerle bir araya gelecek.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı (EPDK) Mustafa Yılmaz ile CLK Enerji Kars Çağrı Merkezi açılışı programına katılacak.

6- Suriye’deki iç savaş ve Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

8- Darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

9- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin ilk haftası oynanacak 4 maçla tamamlanacak.

- Fenerbahçe, Almanya'nın Brose Bamberg takımıyla İstanbul'da, Anadolu Efes ise İspanya'nın Boskonia ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.