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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

11 Ekim 2016 08:30

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrasya'da İslam; Din İstismarına Karşı Birlik, Dayanışma ve Gelecek Perspektifi" temalı 9. Avrasya İslam Şurası açılışına katılacak, BP İcra Kurulu Başkanı Bob Dudley'i kabul edecek, 10 Muharrem İftarı'na iştirak edecek.

2- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 10 Muharrem İftarı'na katılacak.

3- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Memur-Sen tarafından düzenlenen Filistin Davasını Savunanlar programının açılışında konuşacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Avrasya İslam Şurası programında katılımcılara hitap edecek.

4- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016-2017 Sanat Sezonu Açılış Programı’na katılacak. 

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AKP İl Başkanlığını ziyaret edecek, DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtım Merasimi'ne katılacak.

6- TBMM Genel Kurulu'nda, ülke genelinde devam eden olağanüstü halin, 19 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasını öngören Başbakanlık tezkeresi görüşülecek.

7- Suriye’deki iş savaş ve Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8- Yemen'deki savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

9- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 grupta 9 karşılaşma yapılacak.

10- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

11- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

12- HDP'nin Genel Başkanı, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

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