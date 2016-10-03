Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sheraton Otel'de Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı'na katılacak.

-Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Mitsubishi Electric tesisi ile Mazda Ar-Ge merkezini ziyaret edecek.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezinin düzenlediği Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı'na katılacak.

4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlar odaları birliği ve mesleki federasyon başkanları ile bir araya gelecek.

5- TÜİK, eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.

6- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi kabul edecek.

7- Suriye’de Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

9- A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçı için Konya'da kampa girecek.

- Milli Takım, ilk çalışmasını Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde yapacak.