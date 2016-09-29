Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 27. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics'i ayrı ayrı kabul edecek.

- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif bin Abdulaziz el Suud'u resmi törenle karşılayacak ve Başbakanlık Resmi Konut'ta onuruna akşam yemeği verecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

4- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

5- TÜİK, eylül ayı ekonomik güven endeksi ile yılın ilk yarısına ait elektrik ve doğalgaz fiyatları istatistiklerini açıklayacak.

6- Suriye’de Özgür Suriye Ordusu'nun Azez-Cerablus hattındaki toprakları IŞİD’den kurtarmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

8- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 2. haftasında H Grubu'nda Gent-Atiker Konyaspor, L Grubu'nda Zürih-Osmanlıspor, A Grubu'nda da Fenerbahçe-Feyenoord maçları yapılacak.