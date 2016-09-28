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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

28 Eylül 2016 09:50

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

2- Başbakan Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konut'ta İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul edecek.

- Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılacak. 

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin teşkilatı ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla kahvaltıda bir araya gelecek, pancar üreticileri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına seslenecek, Turhal Şeker Fabrikası'nı ziyaret edecek.

4- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

5- TÜİK, 2015 yılı kültürel miras istatistiklerini açıklayacak.

6- Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.

7- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta, A, B, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak. B Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Vodafone Arena'da karşılaşacak.

8- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmelerinin kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkezinde yapılacak.

 

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