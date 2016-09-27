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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

27 Eylül 2016 09:04

1- Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek Ekonomi̇ Koordi̇nasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 26. Dönem 1.Yasama Yılı faaliyetlerini değerlendirme toplantısı yapacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PM Üyesi Ali Öztunç'un kayınpederi Sadık Görgülü'nün Pir Sultan Abdal Cemevi ve Kültür Merkezinde yapılacak cenaze törenine katılacak, Tokat'ın Turhal ilçesinde "Geçmişten Günümüze Türkiye'de Şeker" programında yer alacak.

4- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Azerbaycan'da, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışına katılacak.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek Bakan Işık, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Savunma Sanayii Bakanı Yaver Camalov ile ikili görüşmelerde bulunacak. 

5- TÜİK, geçen yıla ait gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını paylaşacak.

6- Özgür Suriye Ordusu'nun Azez-Cerablus hattındaki IŞİD'le mücadelesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Serhiy Rebrov, Vodafone Arena'da basın toplantısına katılacak.

8- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma oynanacak.

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