Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek.

- Yıldırım, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Muğla Milletvekili Gürol Ergin için TBMM'de düzenlenecek cenaze törenine katılacak.



3- TÜİK, eylül ayı sektörel güven endeksleri ve temmuz ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

4- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu AB Komiseri Christos Stylianides ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile ayrı ayrı görüşecek.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Genel Kurulu'nda konuşacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

6- Suriye’de Özgür Suriye Ordusu'nun Azez-Cerablus hattındaki IŞİD'e karşı mücadelesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriyeliler için bugüne kadar yapılan yardımlar ile kurumlarınca geliştirilen "Kızılay Kart" yardımları hakkında, Hilton Otel'de düzenlenen programda bilgi verecek.

8- Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta Adanaspor-Aytemiz Alanyaspor maçıyla tamamlanacak.