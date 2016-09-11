Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- İki milyonu aşkın hacı adayı Arafat'ta vakfeye duracak.

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Arafat'ta vakfe duası yapacak.

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Valiliği ziyaret edecek, Kaleardı Şehir Parkı inşaat alanında inceleme yapacak, kurbanlık satış yerini ve Gençosman köyünü ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek.



3- Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor.



4- Hırvatistan'da erken genel seçim yapılacak.



5- Darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.

6- Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta 4 maçla tamamlanacak.



- Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor, Trabzonspor-Osmanlıspor, Antalyaspor-Atiker Konyaspor, Fenerbahçe-Bursaspor karşı karşıya gelecek.