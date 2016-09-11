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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

11 Eylül 2016 10:16

1- İki milyonu aşkın hacı adayı Arafat'ta vakfeye duracak.

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Arafat'ta vakfe duası yapacak. 

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Valiliği ziyaret edecek, Kaleardı Şehir Parkı inşaat alanında inceleme yapacak, kurbanlık satış yerini ve Gençosman köyünü ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek.

3- Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor.

4- Hırvatistan'da erken genel seçim yapılacak.

5- Darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.

6- Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta 4 maçla tamamlanacak. 

- Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor, Trabzonspor-Osmanlıspor, Antalyaspor-Atiker Konyaspor, Fenerbahçe-Bursaspor karşı karşıya gelecek.

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