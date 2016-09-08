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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

08 Eylül 2016 10:00

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, valiler, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah Bin Nasser Khalifa Al-Thani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Vilayet Evi'nde yapılacak valiler toplantısına katılacak. 

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Katar Başbakanı Şeyh Abdullah Bin Nasser Khalifa Al-Thani ile ikili ve heyetler arası görüşme yapacak, Japonya Uzay Teknolojileri Bakanı Yosuke Tsuruho ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir'i kabul edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca'yı parti genel merkezinde kabul edecek. Kılıçdaroğlu, şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ve ailesini ziyaret edecek. 

4- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

5- TÜİK, temmuz ayı sanayi üretim ve perakende satış hacim endeksleri ile finansal yatırım araçlarının ağustos ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

6- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Londra'da BM Barışı Koruma Savunma Bakanları Toplantısına katılacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

7- Özgür Suriye Ordusu'nun Azez-Cerablus hattındaki toprakları terörist unsurlardan kurtarmasına ilişkin gelişmeler ile muhalifler ve Beşşar Esed rejimi güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

8- Darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.

9- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eşleşmelerinin kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki idari merkezinde yapılacak.

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