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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

30 Ağustos 2016 08:49

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etmesinin ardından, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği heyetini kabul edecek ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla verilecek akşam yemeğine katılacak.

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılacak.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki törenin ardından Dumlupınar'daki törende yer alacak, partisince Kızılay'dan Anıtkabir'e düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Yürüyüşü'ne iştirak edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi ziyarette bulunmak üzere Polonya'nın başkenti Varşova'ya gidecek.

3- Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki terör tehditlerine karşı yürütülen Cerablus'taki Fırat Kalkanı Harekatı ile yurt içi ve yurt dışındaki yansımaları takip ediliyor. 

4- Darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor. 

5- Özgür Suriye Ordusu'nun Azez-Cerablus hattındaki toprakları terörist unsurlardan kurtarmasına ilişkin gelişmeler ile muhalifler ve Beşşar Esed rejimi güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

6- Kulüpler Birliği Vakfı yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek. 

7- Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Regnum Carya Golf&Spa Resort'ta bir futbolcuyla basın toplantısı düzenleyecek. 

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