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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

27 Ağustos 2016 10:24

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ayrı ayrı görüşecek.

- Erdoğan, Tarabya Köşkün'de Pakistan Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Ofis'te Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'i ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Ramil Hasanov'u ayrı ayrı kabul edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merzifon Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

4- Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile yurt içi ve yurt dışındaki yansımaları takip ediliyor. 

5- Darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor. 

6- Suriye iç savaşında Fırat nehrinin batısı başta olmak üzere Halep ve Haseke'de yoğunlaşan çatışmalar ile Esed rejimi ve Rusya'nın hava saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa-Adanaspor, Akhisar Belediyespor-Galatasaray, Gaziantepspor-Trabzonspor maçları yapılacak.

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