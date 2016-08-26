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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

26 Ağustos 2016 09:01

1- Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılıyor.

- İstanbul Boğazı'na inşa edilen "dünyanın en geniş köprüsü" Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile otoyol ve bağlantı yollarının açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

- Toplam uzunluğu 2 bin 164, genişliği 59, kule yüksekliği 322 metre olan, birçok özelliği bakımından Türkiye ve dünya mühendislik tarihi için büyük bir kilometre taşı olma niteliğindeki köprünün açılış törenine yurt dışından davet edilen devlet adamları da katılacak.

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ile çalışma öğle yemeğinde bir araya gelecek. 

3- Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Ofisi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşecek.

- Yıldırım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile otoyol ve bağlantı yolları açılış törenine katılacak.

4- Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde IŞİD'e yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu ile yurt içi ve yurt dışındaki yansımaları takip ediliyor.

5- Darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor. 

6- TÜİK, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin sanayi işgücü girdi ile ticaret ve hizmet endekslerini açıklayacak.

7- Suriye iç savaşında Fırat nehrinin batısı başta olmak üzere Halep ve Haseke'de yoğunlaşan çatışmalar ile Esed rejimi ve Rusya'nın hava saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının kura çekimi, Monaco'da yapılacak.

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