Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmelerine ilişkin Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki atama ve kura törenine katılacak.

- Erdoğan, Estonya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Konseyi Dönem Başkanı Marina Kaljurand ile ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman; ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok ve Avrupa Konseyi Dönem Başkanı Mari̇na Kaljurand'ı ayrı ayrı kabul edecek.

- Kahraman, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği ile TBMM arasında, 'FETÖ'nün darbe girişiminde TBMM'nin hasar gören bölümlerinin onarılmasına ilişkin düzenlenecek protokol imza törenine katılacak.

3- Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Çankaya Köşkü'nde görüşecek.

- Yıldırım, Avrupa Konseyi Dönem Başkanı Marina Kaljurand ve Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komi̇tesi Başkanı Elmar Brok’u Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Türki̇ye Raportörü Kati Piri ve Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok i̇le partisinin genel merkezinde görüşecek.

- CHP MYK'ya başkanlık edecek Kılıçdaroğlu, Hak-İş heyeti̇ni̇ parti genel merkezinde kabul edecek.

5- İçişleri Bakanı Efkan Ala, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

6- Darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

7- TÜİK, temmuz ayı konut satış istatistiklerini ve geçen yılın yaygın eğitim faaliyetleri araştırması sonuçlarını açıklayacak.

8- TSK ve koalisyon güçlerinin ortaklaşa başlattığı Cerablus harekâtı takip ediliyor. Suriye iç savaşında Fırat nehrinin batısı başta olmak üzere Halep ve Haseke'de yoğunlaşan çatışmalar ile Esed rejimi ve Rusya'nın hava saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla Küçükçekmece Bezirganbahçe'de yapılacak.

10- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.