Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

2- TÜİK, temmuz ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak.

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından, bakanlık konutunda ortak basın toplantısı yapacak.

4- İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya’nın Ventotene adasındaki üçlü zirvede bir araya gelecek, İtalyan donanmasına ait Garibaldi uçak gemisinde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

5- Suriye iç savaşında Fırat nehrinin batısı başta olmak üzere Halep ve Haseke'de yoğunlaşan çatışmalar ile Esed rejimi ve Rusya'nın hava saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk haftası, Türk Telekom Arena'daki Galatasaray-Kardemir Karabükspor maçıyla tamamlanacak.