Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Pakistan Senatosu ve Milli Meclisi milletvekilleri heyeti ile İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) heyetini ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Pakistan Senatosunun Savunma ve Dışişleri komitelerinin üyelerinden oluşan heyeti kabul edecek.

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Ramil Hasanov'u ayrı ayrı kabul edecek ve Türkiye'de mukim diplomatik misyon şefleri onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.

- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.

5- TBMM'den.

- Genel Kurulda proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki, Hakkari ve Şırnak'ın ilçeye dönüştürülerek, Yüksekova ve Cizre illerinin kurulması ile vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren torba kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Ticari İşlemlerde Taşınır Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı beklenti anketini açıklayacak.

7- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

8- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Brezilya'da sürüyor.

9- UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu ilk maçları yapılacak.

- Türk takımlarından Fenerbahçe, İstanbul'da İsviçre'nin Grasshoppers, Osmanlıspor deplasmanda Danimarka'nın Midtjylland, Medipol Başakşehir de evinde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle karşı karşıya gelecek.

10- Geçici olarak kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle ilgili gelişmeler takip edilecek.

11- İsrail'le yapılan 'Mavi Marmara anlaşması' Meclis'te görüşülecek.

12- Darbe girişimine dair yürütülen soruşturma takip edilecek.