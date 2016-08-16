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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

16 Ağustos 2016 09:14

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyeti ile AGİT Parlamenter Asamblesi Başkanı Christine Muttonen’i ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Güvenli̇k İşbi̇rli̇ği̇ Teşki̇latı Parlamenter Asamblesi̇ Başkanı Chri̇sti̇ne Muttonen ve beraberindeki heyetle görüşecek.

3- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısına katılacak.

- Başbakan Yıldırım, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Başkanı Christine Muttonen'i TBMM'de kabul edecek. 

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinliklerine katılacak, "Karanlıktan Aydınlığa İnsanlık Müzesi"ni gezecek.

5- Darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

6- HDP TBMM grubu toplanacak.

7- TBMM Genel Kurulunda, proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, Hakkari ve Şırnak illerinin kaldırılarak Yüksekova ve Cizre illerinin kurulması, terörle ilişkili belediyelerle ilgili düzenlemeleri de içeren kanun tasarısının görüşmelerine başlanacak. 

8- Anayasa değişikliği için oluşturulan komisyonun AK Parti, CHP ve MHP'li üyeleri bir araya gelerek, çalışmalara başlayacak.

9- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. 

10- Rio 2016 Olimpiyatları Brezilya'da devam ediyor.

- A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

11- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off eleme turu ilk maçları başlayacak. 

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