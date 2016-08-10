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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

10 Ağustos 2016 09:05

1- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek. 

- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek Türkiye İhracatçılar Meclisi üyeleri ile istişare toplantısına katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anafartalar Zaferi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılacak. 

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olacak.

4- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, Hakkari ve Şırnak illerinin kaldırılarak Yüksekova ve Cizre illerinin kurulması, terörle ilişkili belediyelerle ilgili düzenlemeleri de içeren kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

6- TÜİK, haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini paylaşacak.

7- Suriye'de muhaliflerin Halep'teki kuşatmayı kırmasından sonra devam eden operasyonlar ve iç savaşla ilgili diğer gelişmeler takip ediliyor.

8- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Brezilya'da sürüyor.

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