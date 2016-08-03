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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

03 Ağustos 2016 09:12

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Otel'de Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenecek Olağanüstü Din Şurası'na katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ı ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek partisinin MYK ve MKYK toplantılarına başkanlık edecek. 

- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile MÜSİAD Genel Başkanı Nail Opak ve beraberindeki heyeti ayrı ayrı kabul edecek.

3- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türki̇ye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi̇ Palandöken ve beraberindeki heyet ile Avrupa Konseyi̇ Genel Sekreteri̇ Thorbjorn Jagland’ı ayrı ayrı kabul edecek.

- Kahraman, Bilkent Otel'de "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Din İstismarına Karşı Birlik, Dayanışma ve Gelecek perspektifi" gündemi ile toplanacak Olağanüstü Din Şurası'nın açılışına iştirak edecek. 

4- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor. 

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. 

4- TBMM Genel Kurulunda, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek.

5- TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, baş başa görüşecek ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Dışişleri Resmi Konutu'nda basına ortak açıklama yapacak.

7- TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri, İngiltere ve ABD'deki temaslarını sürdürecek.

8 - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları 10 müsabakayla tamamlanacak.

- Fenerbahçe, İstanbul'da 2-1 kazandığı maçın rövanşında Fransa 1. Lig ekibi Monaco ile II. Louis Stadı'nda karşılaşacak.

9- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2016-2017 sezonu fikstür çekimi Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak.

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