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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

02 Ağustos 2016 08:55

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı'na katılacak.

2- AKP, CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

3- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını ziyaret edecek. 

5- TÜİK, geçen yıla ait “güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar” istatistiklerini paylaşacak. 

6- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. 

7- TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri, ABD, İngiltere ve Belçika'da temaslarda bulunacak.

8- Spor Toto Basketbol Ligi'nde 2016-2017 sezonu fikstür çekimi Polat Renaissance Hotel'de yapılacak.

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