Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı'na katılacak.
2- AKP, CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.
3- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.
4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını ziyaret edecek.
5- TÜİK, geçen yıla ait “güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar” istatistiklerini paylaşacak.
6- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
7- TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri, ABD, İngiltere ve Belçika'da temaslarda bulunacak.
8- Spor Toto Basketbol Ligi'nde 2016-2017 sezonu fikstür çekimi Polat Renaissance Hotel'de yapılacak.